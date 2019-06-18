دراسة تؤكد أن الحب يمكن أن يغير ذوقك في الطعام

قد يكون من الصعب إحصاء الفوائد النفسية التي يمكن للمرء أن يجنيها نتيجة مشاعر الحب التي يكنّها لشخص ما، ولكن هل خطر ببالك بأن الحب قد يكون سبباً في تغير ذوقك فيما يخص الأطعمة التي تحبها؟ هذا ما تشير إليه دراسة نشرت مؤخراً في مجلة" أبيتايت" الصحية.

استطلع باحثون من ألمانيا وبولندا 100 شخص تزوجوا بعد قصة حب، واستمر زواجهم لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 45 عاماً.

وقد طُلب من المشاركين في الدراسة تقييم عدة روائح مثل رائحة الورد والأوكالبتوس والجلود واللحوم المدخنة. كما تم اختبار تفضيلات مذاقهم لنكهات مختلفة مثل الأطعمة ذات المذاق الحلو والمالح والمر والحامض.

بعد تجاربهم، وجد الباحثون أن الأزواج الذين عاشوا معاً لفترة طويلة بحب ومودّة، يتشاركون في الأطعمة والروائح المفضلة لديهم.

وإلى جانب الدراسة المذكورة أعلاه توصلت دراسات أخرى إلى نتائج مماثلة، فبحسب دراسة نشرت في مجلة "سينس دايركت" فإن العديد من الأزواج الذين أجريت عليهم الدراسة، كان لديهم أذواق مختلفة قبل الزواج، ولكن مع مرور الوقت، تطور لديهم توافق بدرجات متفاوتة في ذوقهم بالنسبة للأطعمة التي يحبونها.

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وتقول الدراسات التي أجريت في هذا الخصوص، بأن أحد أسباب تغير ذوق الأزواج الذين تربطهم مشاعر حب دائمة، هو الروح التشاركية التي تتطور مع مرور الزمن في جميع الأشياء بما في ذلك الطعام، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا"

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