تناولي الكركديه بحذر وبعد استشارة أثناء الحمل

خلال رحلة الحمل سيكون عليك استبعاد بعض الأطعمة والمشروبات من نظامك الغذائي، كما ينبغي عليك التعامل بحذر مع كل أنواع الأعشاب، ومنها الكركديه. توجد أدلة على أن الكركديه من هذه الأعشاب التي ينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها.

يُستخدم شاي الكركديه لعدة أغراض طبية في الطب القديم، منها علاج الإسهال والالتهابات والصداع وآلام الأسنان والسعال واضطرابات الدورة الشهرية. كما يمكن أكل أوراق زهرة الكركديه لهذه الأغراض أيضاً.

لكن نظراً لأن الكركديه يحتوي على عناصر كيميائية تحفّز قليلاً إنتاج هرمون الاستروجين ينبغي التحدث مع الطبيب قبل تناوله أثناء الحمل.

من ناحية أخرى، يُستخدم الكركديه في المخبوزات والمشروبات الجاهزة كمادة تلوين غذائية، لذلك عليك الاستفسار أو قراءة البيانات الغذائية على العبوات قبل تناول أطعمة تحتوي على لون يشبه الكركديه.

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