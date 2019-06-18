كيف أتعامل مع رضيعتي ضعيفة الوزن؟

ابنتي عمرها 5 أيام فقط، ولدت ضعيفة ووزنها كيلو ونصف فقط، وحتى الآن لا يمكنها الرضاعة بصورة طبيعية.

يجيب الدكتور عمرو شرف الدين، أخصائي الحقن المجهري وأطفال الأنابيب:

الوزن الطبيعي للطفل عند الولادة من ٢.٥-٣.٥ كجم، ويزيد في أول ٤ شهور ٣ كجم بمعدل ٧٥٠ جم في الشهر، وثاني ٤ شهور ٢ كجم بمعدل ٥٠٠ جم في الشهر، وثالث ٤ شهور ١ كجم بمعدل ٢٥٠ جم في الشهر.

والطفل الذي يولد "أقل من 2.5كجم" يحتاج لمعاملة خاصة، فهو يحتاج لتدفئة خاصة، على أن يتم إرضاعه بطريقة خاصة، لافتقاده القدرة على الرضاعة بصورة طبيعية.

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بمجرد زيادة وزن الطفل عن 2.5 كجم يمكن الاطمئنان، ومن ثم يجب تغير اللبن لنوع آخر يناسبه، مع ضرورة إعطاء الطفل فيتامينات A,K,E,D وحديد.

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