12 نصيحة تضمن لك تحقيق حلم الثراء وتكوين ثروة طائلة

كيف أصبح غنيًّا؟ سؤال يشغل بال الكثيرين، وحلم يسعى الكثيرون أيضًا لتحقيقه؛ بجمع المال وتكوين ثروة طائلة وشراء كل ما يريدون، من السيارات الفارهة، والمنازل الفخمة، والدراسة في أشهر الجامعات العالمية، واقتناء طائرة خاصة، والتجول بها في العالم.

وهناك مَن يفضِّل شراء كوخ صغير يطلُّ على البحر، أو فيلا قريبة من مَعْلَمٍ شهير، أو قصر رائع في مكان ما، والبعض الآخر ليس لهم هذا السقف العالي من الأحلام، وأمانيهم لا تتجاوز الحصول على رصيدٍ في البنك، ومسكن خاص، ومشروع استثماري يدرُّ دخلًا، وهي بطبيعة الحال تتفاوت من شخص لآخر؛ حسب القدرات والوسائل والظروف.

ويبدو أن الإجابة عن سؤال: كيف أصبح غنيًّا؟ وتحقيق ذلك على أرض الواقع ليس بالأمر المستحيل، ولكنه يحتاج لرغبة حقيقية، وللكثير من الجهد والصبر والخطط والإستراتيجيات، التي تستند في البداية على التوفير والادخار وترشيد الإنفاق، والبحث عن مصادر متعددة لزيادة الدخل، والبحث عن طرق استثمار آمنة، يمكن من خلالها تحقيق وقراءة سير الأغنياء وأصحاب الأموال والثروات، والاستفادة من خبراتهم واستراتيجيتهم في جمع المال، وتحقيق مكاسب مادية وثروات طائلة. والتي تطرقت لها “هدى العولقي”، اختصاصية تطوير الذات والتنمية البشرية، للوصول لأفضل الطرق للوصول إلى الغنى، والمحافظة على المال.

نصائح للحصول على ثروة

١- التوفير والادخار لمدة طويلة في البداية.

٢- تجنب الديون من قروض وغيرها.

٣- البحث عن مصادر دخل متعددة، مثل الجمع بين وظيفتين، أو استغلال المهارات الشخصية.

٤- بيع ما لا تحتاج إليه، وخفض الإنفاق على الكماليات، وعدم البحث عن المتعة اللحظية.

٥- تنفيذ الأفكار المبتكرة، والمغامرة في الاستثمار.

٦- تنويع طرق الاستثمار، وعدم وضع جميع ما تملك في مشروع واحد، حتى وإن رأيت أن مكسبه مضمون.

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٧- البحث عما يعيق تقدمك والابتعاد عنه

٨- مقاطعة السلبيين ومَن لا يؤمن بحلمك.

٩- الاستماع إلى نصائح محققي الثروات وكبار السن.

١٠- الدخول في مهنة مربحة، كأن تصبح لاعبًا، أو “موديل”، أو تاجر عقارات، أو ذهب.

١١- القراءة في سير الأغنياء.

١٢- التعلم والبحث عما يكسبك الخبرة دائمًا لتستثمر بذكاء.

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