اجتاحَت 28 ولاية.. 1044 إصابة بالحصبة في أمريكا

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رويترزالثلاثاء 2019/6/18 01:47 صباحا بتوقيت أبوظبي
المراكز الصحية الأمريكية في حالة تأهّب
أعلن مسؤولو القطاع الصحي في الولايات المتحدة، الإثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الحالات إلى 1044، العام الجاري.
وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنّ مجموع حالات المرض، شديد العدوى والفتّاك أحياناً، ارتفعت بنسبة 2.2%، في الأسبوع الماضي، مُقارنةً بسابقه.
واجتاحت الحصبة 28 ولاية سنة 2019، في أكبر انتشارٍ للمرض منذ عام 1992 الذي شهِد تسجيل 2126 إصابة.
وأشار متحدث باسم المراكز إلى اكتشاف 13 حالة بمقاطعة روكلاند و8 أخرى في مدينة نيويورك.
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