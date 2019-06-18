شاب أردني يُوزع "الكنافة النابلسية" للاحتفال بـ"الطلاق"

يعتبر توزيع الحلويات من عادات مُعظم المجتمع الشرقي، وذلك احتفالاً بمناسبة جميلة سعيدة مثل الزواج أو النجاح أو قدوم مولود جديد، أو الحصول على وظيفة، لكن شابًا من الأردن كسر القاعدة بطريقة صدمت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لشاب أردني يُوزع "حلوان الطلاق" بمناسبه طلاقه من زوجته.

وذكر النشطاء أن الشاب من محافظة مأدبا، وظهر في الصورة حلويات شرقية "الكنافة"، كُتب عليها بالفستق الحلبي المطحون حلوان طلاق، مع ورقة تعتليها كُتب عليها "ألف ألف مبروك الطلاق".

وتباينت ردود أفعال المعلقين ما بين مؤيد ومُعارض، فكتب أحدهم معترضاً: "حر هو بده يوزع حلوان لويش الضجه مش فاهمه"، بينما خمن آخر مُعلقاً: "شكلها مطلعه الشيب ب راسو والله انو بفهم".

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وآخرون اتهموه بالسعي إلى الشهرة، بينما طالب مُعظمهم الشاب بأن يحفظ المعروف بينهم امتثالاً لما أمر به الدين الإسلامي.

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