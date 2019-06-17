تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فشار بالشوكولاتة والأوريو

المقادير

500 x جرام شيكولاتة

20 x عدد اوريو (مفرومة فرماً ناعماً)

9 x كوب ذرة فشار الطريقة:

ذوبي الشوكولاتة في حمام مائي حتى تذوب تماماً.

رشي الشوكولاتة على الفشار ووزعيه بالتساوي.

رشى بسكويت الأوريو المفروم على الفشار والشوكولاتة واتركيه حتى يبرد ويلتصق ببعضه قدميهم و بألف هنا و شفا. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الويفر بموس الشوكولاتة طريقة إعداد و تحضير كيكة الشوكولاتة بحشوة التشيزكيك

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