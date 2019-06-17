تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوكولاته

القاهرة - لايف استايل المقادير

3 x معلقة كبيرة كاكاو

2 x كوب زيت عباد شمس

2 x عدد بيضة

2 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب شوفان

1 ½ x كوب سكر (بنى)

1 ¼ x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم الطريقة:

يسخن الفرن على درجه حراره 180 درجه ..وتدهن صينيه الفرن بالزيت أو الزبدة.

فى وعاء كبير ..نخلط الزيت والسكر البنى ونضيف البيض واحده وراء الاخرى مع استمرار التقليب ثم نضيف الفانيليا ونقلب تانى.

فى وعاء يخلط الدقيق ,والشوفان والكاكاو وبيكربونات الصودا ثم يضاف بالتدريج لخليط الزيت والسكر مع التلقيب.

باستخدام مغرفة آيس كريم تشكل الكوكيز على شكل كرات وتوضع فى صينيه الخبز ونضغط عليها ضغطة خفيفة وتخبز فى الفرن لمده 15 دقيقه ..ترفع من الفرن وتترك لتبرد قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفراولة بكريمة الزبدة والفراولة طريقة إعداد وتحضير فناجين الكوكيز بحشوة الشوكولاتة

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