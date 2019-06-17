تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة آيس كريم أوريو

المقادير

0 x علبة بسكوت (داجستر)

0 x لتر ايس كريم (فانيليا)

0 x علبة اوريو

0 x معلقة كبيرة صوص الكراميل

الطريقة:

نقوم بوضع الايس كريم خارج الفريزر حتى يسهل تحريكه

نضع الكيس النايلون حول صحن الكيك الاسفنجة المعروف لكي يساعدنا على استخراج الكيك بسهولة

بعدها نضع بسكويت الاوريو حول الصحن بترتيب

ثم في وعاء عميق ضع الايسريم فيه

ثم ناخذ بعضا من بسكوت الاوريو ثم نفتته الى قطع صغيرة

ثم نضع صوص الشوكلاته فوق الاسكريم ونحركه وصوص الكراميل ونحركه وقطع البسكويت الاوريرو ونحركه الى ان يجهز

ثم نضع الطبقة الاولى بسكوت الاوريو في صحن الكيك ونضع الاسكريم ثم طبقة من الداجستر ثم الاسكريم الى ان يكتمل

وللزينة نضع فتات كل من بسكوت الاوريو والداجستر وصوص الشوكلاته وصوص الكراميل فوقه

ونضعه في الفريزر لمدة 5 ساعات وبالهناء والشفاء

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