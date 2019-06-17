تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم سريع جدا

المقادير

2 x كوب كريمة خفق

1 x علبة حليب مكثف الطريقة:

فى بولة هنضيف الكريمة و نخفقها لحد ما تثقل

هنضيف عليه الحليب المكثف و نخفقهم لمدة 4 دقائق

هنضيف أى اضافات نحبها ونغطى البولة بورق سلوفان وتدخل الفريزر 6 ساعات .. بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير ليزي كيك بالحليب المكثف المحلى طريقة إعداد وتحضير آيس كوفي بالحليب المكثف والهيل

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