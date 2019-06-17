تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الدجاج الآسيوية

المقادير

50 x جرام جرجير

50 x جرام خس

2 x عدد صدور دجاج مخلية

2 x كوب ماء

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x عدد طماطم

1 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x عدد خيار

½ x كوب كزبرة خضراء (مفرومة)

1 x عدد بصلة مفرومة

الطريقة:

هنضع وعاء من الماء على نار متوسطة ويوضع بداخله الدجاج ويترك لمدة 10 دقائق أو حتى يغلي

و بعدين في مقلاة على نار متوسطة هنضع بداخلها البصل ويقلب بشدة، ويوضع عليه الفلفل وعصير الليمون والسكر ويقلبوا حتى يذوب السكر

يقطع الدجاج إلى شرائح ويوضع بالمقلاة وتقلب مع محتويات المقلاة لمدة دقيقتين.

هنحضر طبق التقديم و نضع عليه الخس والجرجير والطماطم والكزبرة، ثم نضع عليها الخليط الموجود بالمقلاة.

ثم نضعه في الثلاجة قبل التقديم .

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