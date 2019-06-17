تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بانية بتتبيلة ماء الصودا

القاهرة - لايف استايل المقادير

1 x رشة بهارات

1 x رشة ملح

1 x رشة بصل (بودر)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x كوب دقيق

1 x كوب ماء (صودا مثلج)

1 x رشة زعتر مجفف

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كوب زيت عباد شمس الطريقة:

تقطع قطع البانية لشرائح طولية بسمك 2 سم وتترك جانبا.

ثم فى وعاء عميق نضع الدقيق مع التوابل ونقلب.

ثم نضيف ماء الصودا بالتدريج مع الخفق المستمر.

ثم نضيف البيضة المخفوقة ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نغمس شرائح البانية فى تتبيلة ماء الصودا.

ثم فى زيت ساخن غزير نقلى شرائح البانية حتى تأخذ لون ذهبى شهى ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية ثم تقدم فورا بالهنا والشفا. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخيرة الدجاج والسبانخ طريقة تحضير شوربة الدجاج بالكاري وحليب جوز الهند

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