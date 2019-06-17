صندوق الرجال السري.. 5 مفاتيح لحل اللغز

ترفض الفئة الأغلب من الرجال الإفصاح عن مشاكلهم النفسية باعتبارها علامة ضعف، لكن تراكم الضغوط يزيد الطينة بلة، ومن هنا نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن مؤسسة الصحة العقلية ٥ علامات تحذيرية يجب البحث عنها ومكافحتها لدى كل الرجال، نوضحها لكم يلي..





١- منطقة الصداقة

الحديث عن المشاعر يجب ألا يكون على الملأ، وهناك واحد من بين كل ٤ رجال فقط يشعرون أن بإمكانهم التحدث إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة عندما يشعرون بالتوتر.

وأثبتت التجارب العملية أن الحديث بين شخصين يتمتعان بالصداقة والثقة فيما بينهما أكثر فاعلية بالنسبة للرجال الذين يشعرون بالضغط عندما يريدون الإفصاح عما بداخلهم. ولكن بين الأصدقاء يكفي طرح السؤال: "كيف حالك؟" لينفس الشخص عن توتره.





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٢- أوامر الأطباء



وجد استطلاع أخير أن ٢٨٪ من الرجال لم يطلبوا المساعدة الطبية لمشاكل الصحة النفسية، مقارنة بـ١٩٪ من النساء. لكن يجب الإسراع باللجوء للمشورة الطبية، لتشرح للمختص كيف تشعر وكيف تؤثر الضغوط النفسية على حياتك، وقد يتطلب ذلك وصف دواء.





٣=أنت لست وحدك



المرض النفسي لا يميز، ويمس حياة الناس في كل ركن من أركان المجتمع - من المشردين والعاطلين عن العمل إلى البنائين والأطباء ونجوم الواقع ولاعبي كرة القدم. والرجال أكثر عرضة للانتحار بثلاث مرات عن النساء. ومع ذلك، نادراً ما يتم الحديث عنه، ويعتبر في العديد من المجتمعات من المحرمات الممنوع البحث فيها، مما يزيد من الضغوط. لذا يجب طلب المساعدة والنصيحة العملية من المراكز المتخصصة التي تضم الكثيرين من المؤهلين، والذين لا يعرفون طريق المساعدة ولا يحبذون العلاج الكيميائي.

٤=مساهمة أماكن العمل



١٤٪ فقط من الشركات لديها سياسة رسمية قائمة على التعامل مع قضايا الصحة العقلية. وإذا كانت صحتك العقلية تؤثر على قدرتك على أداء وظيفتك، فمن المهم أن تشارك هذه المعلومات مع شخص ما في العمل. وقبل إجراء المحادثة، فكر فيما تريد أن يحدث. وعلى سبيل المثال، إذا كان القلق يجعل من الصعب عليك التحرك خلال ساعة الذروة، اسأل صاحب العمل عما إذا كان يمكنك البدء في مهمتك والانتهاء منها لاحقاً.

٥=محادثات العلاج

إذا كنت تستطيع تحمل تكلفة الاستشارة الخاصة، فقد يكون ذلك فعالاً في علاج مشكلات الصحة العقلية، ولكن مع وجود العديد من التقنيات والمعالجين المختلفين هناك، عليك أن تتأكد أياً منها مناسب لك. فالشيء الأكثر أهمية هو أن يكون معالجك معتمد وأنك تثق به وتشعر بأنك على اتصال به.

