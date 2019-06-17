تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج تكا المشوي

القاهرة - لايف استايل المقادير

4 x معلقة كبيرة زيت زيتون

3 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x معلقة صغيرة بابريكا

2 x معلقة صغيرة خل

1 x كوب زبادي

1 x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

1 x عدد دجاج

1 x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة كبيرة سمن

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة زعفران

½ x معلقة صغيرة حبهان (مطحون) الطريقة:

هننضف الدجاجة ونغسلها كويس وننزع الجلد ونقطعها 4 أرباع ونشرحها بسكينة.

فى بولة هنضيف الكمون والزنجبيل والكزبرة و الحبهان والزعفران والبابريكا والثوم والزبادي ومعجون الطماطم وزيت الزيتون والخل والملح ونقلبهم كويس جدا.

هندهن الدجاج كويس بالتتبيلة ويحفظ فى الثلاجة فى علبة بلاستيك مغلقة قبل الطبخ بليلة.

هنشوى الدجاج على الشواية الكهرباء أو الفحم أو فى الفرن وتيقدم مع الأرز أو الباستا.. بالهنا والشفا.

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