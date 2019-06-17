تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المشوي بالطماطم و الزعتر

القاهرة - لايف استايل
المقادير
4 x عدد فص ثوم مهروس
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x عدد دجاج (صغيرة بيضاء)
1 x عدد طماطم
1 x عدد ليمونة
1 x معلقة صغيرة زعتر
1 x معلقة صغيرة ملح
1 x معلقة صغيرة روزمارى
1 x كوب زيت ذرة
1 x كوب زبادي
1 x كوب بقدونس طازج (مفروم)
الطريقة:
هنضف الدجاجة و نفتحها من الظهر بجوار السلسلة و نفردها و بعدين ندقها شوية من الداخل.
بعد كده نغسلها كويس و و نغرسها بسكين حامي في عدة اماكن مختلفة علشان تتشرب التتبيلة .
في طبق غويط هنضع الثوم و الزيت و الليمون و الزبادي و الملح و الفلفل و الزعتر و الروزماري .
و بعدين هنقشر الطماطم و نضربها في الخلاط و نضيفها على الخليط السابق و نتبل به الدجاجة و نسيبها لمدة ساعه .
و دلوقتي هنشوي الدجاجة و نراعي رشها من وقت لأخر بالتتبيلة بتاعتها علشان تفضل طرية و بعد ما تستوي نقدمها على طبق مفروش بالبقدونس المفروم و بألف هنا .
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