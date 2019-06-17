تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المشوي بالطماطم و الزعتر

المقادير

4 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد دجاج (صغيرة بيضاء)

1 x عدد طماطم

1 x عدد ليمونة

1 x معلقة صغيرة زعتر

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة روزمارى

1 x كوب زيت ذرة

1 x كوب زبادي

1 x كوب بقدونس طازج (مفروم)

الطريقة:

هنضف الدجاجة و نفتحها من الظهر بجوار السلسلة و نفردها و بعدين ندقها شوية من الداخل.

بعد كده نغسلها كويس و و نغرسها بسكين حامي في عدة اماكن مختلفة علشان تتشرب التتبيلة .

في طبق غويط هنضع الثوم و الزيت و الليمون و الزبادي و الملح و الفلفل و الزعتر و الروزماري .

و بعدين هنقشر الطماطم و نضربها في الخلاط و نضيفها على الخليط السابق و نتبل به الدجاجة و نسيبها لمدة ساعه .

و دلوقتي هنشوي الدجاجة و نراعي رشها من وقت لأخر بالتتبيلة بتاعتها علشان تفضل طرية و بعد ما تستوي نقدمها على طبق مفروش بالبقدونس المفروم و بألف هنا .

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