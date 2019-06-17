تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمان محشى أرز بالزبيب

المقادير

4 x كوب سمان

2 x عدد بصلة

2 x عدد فص مستكة

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x عدد ورق لورا

1 x كوب أرز عادى

½ x كوب زبيب

الطريقة:

نضع السمان في ماء مع ملح وخل ودقيق ويغسل جيدا ثم نتبله من الداخل والخارج بالملح والفلفل الاسود والليمون.

في حله علي النار نشوح البصله مع الزيت ثم الكبد والقوانص للسمان ثم نضيف الارز ونشوح والكميه حسب عدد السمان.. ثم نضيف نصف كميه الماء التي يحتاجها الارز فقط (نسويه نصف تسويه) ونضيف الملح والفلفل والزبيب ونتركه حتي يستوي نصف سوا ونرفع من علي النار.

نحشي السمان بالخلطه وفي الرقبه وبين الجلد ثم نخيطها او نغلقها بخله اسنان.

في حله اخري علي النار نشوح السمان في قليل من الزيت مع الفلفل الاسود وورق الغار والمستكه وبصله كامله غير مقطعه ثم نضيف ماء مغلي تغطيه ونتركه يستوي حوالي نصف ساعه .. ثم نخرجه من الشوربه اما ندهنه زيت وصلصه وندخله الفرن يتحمر من الشوايه او نحمره في قليل من الزيت علي النار ثم يقدم

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