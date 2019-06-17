تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الارز بالعدس أبوجبة

المقادير

4 x عدد بصلة مفرومة

4 x كوب مرق الدجاج

2 x كوب أرز عادى

1 x كيس عدس (بجبه)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x كوب زيت عباد شمس الطريقة:

هنسلق العدس بمرق الدجاج حتى ينضج .

و بعدين هنضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات .

و دلوقتي هنقلي البصل بالزيت حتى يُحمر قليلاً ثم يضاف البصل إلى العدس و بعدين نضيف الارز.

هنسيب الخليط على نار خفيفة حتى ينضج و يزين بالبصل المحمر ويقدم . قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : كيفية تحضير شوربة العدس على الطريقة التركية شوربة العدس والسبانخ باللحم المفروم حساء العائلة المفضّل

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