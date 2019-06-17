هذه الأمراض المناعية تختلف عند النساء عنها عند الرجال.. كيف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في حين أن للعديد من الأمراض والحالات الصحية أعراضها المعروفة والخاصة بها، إلا أنه كثيرًا ما تختلف بعض الأمراض في أعراضها وأشكالها بين السيدات والرجال، خاصة أمراض المناعة الذاتية، فحتى الآن، لا يزال الخبراء يبحثون في كيفية اختلاف تأثير هذه الأمراض على النساء والرجال.

لذا، ومن خلال الأطباء نكشف لكِ عن بعض أمراض المناعة الذاتية التي تختلف لدى النساء عن الرجال:

متلازمة شوغرن

تسبب هذه المتلازمة جفافًا في العينين والفم؛ إذ يهاجم الجهاز المناعي الأغشية المخاطية والقنوات الدمعية، بالإضافة إلى الغدد اللعابية.

ووجد الخبراء أن الرجال غالبًا ما يصابون بالمتلازمة عندما يكونون أصغر سنًا، بينما تصاب معظم السيدات بها بعد انقطاع الطمث، كما لوحظ أن السيدات المصابات بهذه المتلازمة عرضة أكثر للإصابة بالاكتئاب والألم العضلي الليفي والتهاب الغدة الدرقية، مقارنة بالرجال الذين يعانون من هذه الحالة.

قصور الغدة الدرقية بالمناعة الذاتية

تحدث هذه الحالة المعروفة ايضًا باسم "داء هاشيموتو" عندما يهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية، فتتوقف عن إنتاج ما يكفي من الهرمونات التي قد تؤدي إلى الإعياء وتباطؤ معدل ضربات القلب وحدوث مشاكل معرفية بمرور الوقت.

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ولاحظ الخبراء أن الأعراض مثل ضيق التنفس والإجهاد المتكرر، تكون حادة لدى الرجال، بينما تكون السيدات أكثر عرضة لمواجهة مشاكل في الخصوبة وقد يعانين من خلل وظيفي في الغدة الدرقية بعد الولادة، في حال الإصابة بالمرض.

التهاب المفاصل الروماتويدي

من أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعًا، ما وجدته دراسة رائدة في عام 2009 وهو أن السيدات يملن إلى مواجهة أعراض أسوأ من الرجال مع مرور الوقت، بما في ذلك الإعياء والألم، بينما يميل الرجال إلى الإصابة بما يعرف بـ"عقيدات" الرئة ومزيد من أمراض الرئة.

كما يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا على النساء في سن أصغر مقارنة بالرجال، وقد يقدمن استجابة أقل للعلاجات الطبيعية لهذا المرض.

الصدفية

الصدفية تعد من أمراض المناعة الذاتية التي تستهدف الجلد والمفاصل، ومن أبرز أعراضها تقشر الجلد وتهيجه، ولوحظ أن السيدات يواجهن أعراضًا أقل من الرجال؛ إذ وجد الخبراء أن الأعراض تكون أكثر حدة لدى الرجال.