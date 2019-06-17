الفوبيا.. أعراض الإصابة بها وأنواعها وطرق العلاج

الفوبيا أو الرُهاب واحد من الأمراض النفسيّة التي تصيب الإنسان نتيجة الخوف الشديد من أشياء معينة، إذ تظهر على المريض أعراض الخوف عند رؤية هذا الشيء أو السماع عنه أو تخيله أو النظر إليه من بعيد، وهو ما يضعه في مواقف محرجة.

وهناك أنواع عديدة من الفوبيا منها فوبيا الأماكن المرتفعة، والمغلقة، والزحام، والحيوانات، وركوب الطائرات، والدماء، أو حتى زيارة الطبيب.

ويقول الدكتور عماد الغز، أستاذ الطب النفسي المصري، لـ"العين الإخبارية"، إنَّ أعراض مرض الفوبيا تتمثل في الخوف الشديد الذي يظهر على المريض عند رؤية الأشياء المزعجة أو السماع به، إضافة إلى الرعشة والاختناق والدوخة وألم المعدة، الهرب والركض عند رؤية أو التعرّض للأشياء المسببة للفوبيا، التوتر والتفكير في الخوف قبل حدوثه، الانزعاج لدرجة قد تصل إلى البكاء، التعرض للإغماء، قضم الأظافر بشكل متوتر.

أعراض الفوبيا





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الانزعاج الشديد وتخيّل الأشياء المزعجة دائماً، الرجفة والاختناق والدوخة، وألم المعدة، الهرب والركض عند التعرض للأشياء المسببة للفوبيا، والتوتر والخوف، البكاء أحياناً.

خطورة الفوبيا

مرض الفوبيا قد يتطوَّر إلى خلل في الأداء العقلي والتهور في المواقف المختلفة في حال عدم علاجه، وفق الغز، والذي أشار إلى أنَّه قد يؤدي أيضاً إلى الشعور بالقهر والعنف تجاه نفسه والآخرين، وعدم الراحة وانعدام القدرة على المغامرة.



علاج الفوبيا

ينصح الدكتور عماد الغز بزيارة الطبيب النفسي أولاً والتحدث إليه لإرشاد المريض إلى طريقة العلاج الملائمة، لكن هناك طرق على مريض الفوبيا اتباعها من دون طبيب مثل الالتحاق بجلسات التأمل والاسترخاء والتلوين لإخراج طاقته، كذلك التقليل من المواقف الضاغطة التي تعرضه للشعور بالخوف.

