شكرا لقرائتكم بومبيو: نبحث مع شركائنا شكل الرد على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الولايات المتحدة الأميركية تجري مشاورات مع حلفائها وشركائها لتحديد طبيعة الرد على الهجمات الإيرانية ضد ناقلات النفط في الخليج.. الكلام لوزير الخارجية الاميركي الذي ابدى الرغبة في الوصول لحل سياسي مع إيران مع تاكيده على ان كافة الادلة تربط إيران بما جرى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نبحث مع شركائنا شكل الرد على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.