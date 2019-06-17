أمل بعلاج ألزهايمر من دواء لارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة هولندية حديثة عن أن عقار "نلفاديبين"، المعالج لارتفاع ضغط الدم، قد يعالج مرض ألزهايمر؛ إذ يساعد على زيادة تدفق الدم إلى ذاكرة المخ ومركز التعلم دون التأثير على أجزاء أخرى من الدماغ.

وقسمت الدراسة، التي أجريت في جامعة "رادبود نايميخن" الهولندية، 44 مريضا إلى مجموعتين، أُعطيت إحداها دواء "نلفاديبين"، والأخرى دواء وهميا، ولم تعرف أي من المجموعتين أو الباحثين المشاركين في الدراسة، أي مجموعة تلقت الدواء الحقيقي أو الدواء الوهمي.



وبعد 6 أشهر من بداية الدراسة، قاس الباحثون تدفق الدم إلى مناطق معينة من الدماغ باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الفريدة.

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وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في دورية "Hypertension" المعنية بأبحاث ارتفاع ضغط الدم التي تصدرها جمعية القلب الأمريكية، أن تدفق الدم إلى منطقة الحصين، مركز الذاكرة والتعلم في الدماغ، زاد بنسبة 20% بين مجموعة دواء "نلفاديبين" مقارنة بالمجموعة الثانية، ولم يتغير تدفق الدم إلى مناطق أخرى من الدماغ في المجموعتين.

ألزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا من الخرف، ويزيد خطره مع تقدم العمر وأسبابه غير معروفة إلى حد كبير، غير أن الأبحاث السابقة أظهرت أن تدفق الدم إلى المخ ينخفض في مرض ألزهايمر المبكر.

وقال يورجن كلاسن، الأستاذ في جامعة رادبود، والباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشرته جمعية القلب الأمريكية: "هذا العلاج المرتفع في ضغط الدم يبشر بالخير؛ لأنه لا يبدو أنه يؤثر على مناطق أخرى من المخ، ما قد يتسبب في ضرر أكبر من الفائدة".



وأضاف: "نحتاج في المستقبل إلى معرفة ما إذا كان التحسن في تدفق الدم، خاصة في منطقة الحصين، يمكن استخدامه كعلاج داعم لإبطاء تقدم مرض ألزهايمر، بالأخص في المراحل المبكرة من المرض".