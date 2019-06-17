خطرٌ جديدٌ لكثرة استخدام الموبايل والتابلت.. نتوءات في الجُمجمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في تحذير جديد، من خطر قضاء ساعات طويلة على أجهزة الموبايل، أو التابلت، قال باحثون استراليّون، إنّ الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً على تلك الأجهزة، تنمو لديهم "نتوءات" عظميّة في مؤخّرة رؤوسهم.

وقال الباحثون، إنّهم لاحظوا، أنّ أعدادًا متزايدة من الأشخاص، تنمو لديهم تلك النّتوءات العظميّة الخارجيّة في قاعدة جمجمتهم، نتيجة لقضائهم ساعات طويلة على الهواتف المحمولة، وأجهزة التابلت.

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وأشار الباحثون، إلى أنّ نتائج فحوصاتهم وتحليلاتهم أظهرت، أنّ تلك النّتوءات تنمو بشكل أسرع لدى الأشخاص الأصغر في السّنّ، وقد لاحظوا بالأخصّ ظهور تلك النّتوءات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا. وهي النّتائج التي خلص إليها الفريق البحثيّ، الذي يعمل في جامعة "صن شاين كوست" بكوينزلاند في استراليا، بعد إجرائهم بحثًا مفصلاً عن تلك الظّاهرة الملفتة، وإجرائهم مسوحات بالأشعة على أكثر من ألف جمجمة، لأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و86 عامًا.

وتبيّن لهم، أنّ السّبب الرّئيسيّ وراء ظهور تلك النّتوءات العظمية، هو كثرة الوقت الذي يقضيه الأشخاص، خاصّة صغار السّنّ، في النّظر للأسفل عند استخدام الهواتف، الحواسيب اللّوحيّة والحواسيب المحمولة، إذْ ثبت أنّ ذلك يشكل ضغوطًاً كبيرةً على الأجزاء الأقل استخدامًا بالجسم.