البوتكس بينها.. إليكِ أكثر 5 عمليات تجميل يخضع لها الرجال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتوجّه الرجال وعلى غرار ما تقوم به النساء، للخضوع لعمليات جراحية وأخرى غير جراحية لتحسين مظهرهم الخارجي والحصول على إطلالة أكثر جاذبية.

وكشفت الجمعية الأميركية لجرّاحي التجميل في تقرير حديث لها أن 1.3 مليون عملية تجميل أُجريت على الرجال العام الماضي، أي ما يمثّل ارتفاعًا كبيرًا في نسب إقبال الرجال على عمليات التجميل.

وقال رئيس الجمعية، آلان ماتاراسو، إن "الرجال يلاحظون تغيرات في أجسامهم عند التقدم في السن منذ الثلاثينات والأربعينات من أعمارهم لذا يلجأ بعضهم لإجراء التجميل".

إليك أكثر عمليات التجميل التي يقوم بها الرجال:

تجميل الأنف

أشار التقرير الصادر عن الجمعية الأميركية لجراحي التجميل إلى أن أكثر من 200 ألف عملية جراحية للتجميل أُجريت على الرجال عام 2018 شكّلت عمليات تجميل الأنف النسبة الكبرى منها، حيث وصل عددها إلى 52 ألف عملية.

وبالرغم من أن عمليات تجميل وتصحيح الأنف تعتبر أكثر شيوعًا عند النساء، غير أن بعض الرجال يفضلون القيام بهذا النوع من العمليات من باب إضفاء جمال أكثر على مظهرهم الخارجي، خاصة وأن شكل الأنف وحجمه يحددان مظهر الوجه وجاذبيته.

تصغير حجم ثدي الرجل

عمليات تقليص حجم الثدي بأكثر من 24 ألف عملية تجميل أي بزيادة 22% وازدادت.

غالبًا ما يسبب صدر الرجل الكثير من الإحراج، وقد يخلق كبر حجم الثدي بعض المشاكل النفسية والعاطفية. ولتفادي هذه الحالات الصعبة يقوم بعض ممن يعانون من هذه المشاكل بعملية تقليل حجم الثدي الكبير عن طريق شفط للدهون من منطقة محددة في الصدر وشد الجلد ليبدو الصدر أكثر انبساطًا وذكورة، حيث أجري أكثر من 24 عملية تجميل من هذا النوع، بزيادة بلغت 22%.

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شفط الدهون

تعتبر البدانة شبحًا يُهدّد الرجال والنساء على مستوى العالم، والكثير من الرجال يجدون صعوبة كبيرة في السيطرة على تزايد الوزن. فهنالك من يجد الوقت والإرادة للحفاظ على رشاقة جسمه من خلال ممارسة الرياضة واعتماد حمية مناسبة، وهناك من تجدهم يحاولون دائمًا دون بلوغ الهدف، لهذا السبب يلجأ بعض الرجال إلى عمليات شفط الدهون لتخليص الجسم من الشحوم.

زراعة الشعر

يواجه العديد من الرجال في سن مبكرة مشاكل الصلع، فيقومون باستعمال مواد قد تؤثر على الجسم، وهذا يصيب حوالي النصف منهم عند بلوغ سن الخمسين عامًا وتؤكد التقارير ارتفاع عمليات زرع الشعر بزيادة 17%.

حقن البوتكس

خلافًا للمعتقد السائد أن المرأة أصبحت تحقن وجهها بالبوتوكس كلما نظرت إلى المرآة، ينتشر لدى الرجال استعمال حقن البوتوكس التي تسمى البروتوكس بشكل يعادل استعمالاتها عند المرأة.