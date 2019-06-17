شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية: مواطن هندي يتعرض لسكتة دماغية كل 20 ثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إحصائية حديثة- أجريت في الهند- النقاب عن معاناة مواطن هندي كل 20 ثانية من سكتة دماغية، أي ثلاثة مصابين كل دقيقة، مؤكدة أن الأعداد تزداد بشكل ينذر بالخطر بسبب تغير أنماط الحياة.

وأوضحت الإحصائية أن حوالي 1.54 مليون هندي يتعرضون لسكتات دماغية كل عام، والأسوأ هو أن 90% من مرضى السكتة الدماغية يفشلون في الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مدى الحياة بعد سن 55 هو 1 من 5 للنساء، و1 من 6 للرجال.

وقال الباحثون في كلية الطب بجامعة نيودلهي أن الإصابات مرتبطة بأسلوب الحياة. وأوضح أنيل كارابوركار كبير أطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى براك كاندي، أنه مثل القلب السليم، فإن الدماغ السليم هو أمر مهم، حيث يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، موضحا أنه في حالة حدوث أزمة قلبية، فإن هناك أعراضا أساسية مثل آلام في الصدر وضيق في التنفس وآلام في الكتف الأيسر والبطن العلوي، ولكن في حالة السكتات الدماغية، قد تختلف الأعراض تبعا لجانب الدماغ المصاب.