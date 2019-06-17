عروس راموس تختار فستان زفافها بتصميم عربي

اختارت مقدمة التلفاز الإسبانية بيلار روبيو، عروس لاعب كرة القدم الإسباني، سيرجيو راموس، أن تتألق بفستان زفاف من أنامل عربية.

وفي مقطع فيديو نشره المصمم اللبناني زهير مراد عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، كتب عبارة: "تبدو بيلار روبيو مذهلة في فستان من مجموعة زهير مراد المطرز مع تنورة يمكن فصلها، وطرحة مطابقة".

وعادة، ما تلجأ العروس إلى اختيار باقة زهور ملونة، ولكن يبدو أن مقدمة التلفزيون الإسبانية قد فضلت اللون الأسود. كما أكملت روبيو إطلالتها بالاعتماد على مكياج خفيف وتسريحة شعر بضفائر.

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وتواجد عدد كبير من النجوم في حفل زفاف راموس، حيث كان من بينهم اللاعب البريطاني ديفيد بيكهام وزوجته رائدة الأعمال فيكتوريا بيكهام، بالإضافة إلى النجم الكرواتي لوكا مودريتش وزوجته فانيا بوسنيك.

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يذكر أن روبيو ليست الوحيدة التي ترتدي تصاميم زهير مراد، إذ جذبت أعماله انتباه العديد من الفنانات العالميات، مثل جينيفر لوبيز وعارضات الأزياء ويني هارلو، وهيلي بالدوين، والممثلتين الأمريكيتين، سارة جيسيكا باركر، وهيلي ستاينفيلد.

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