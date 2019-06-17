100 وفاة بمتلازمة "التهاب الدماغ الحاد" في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة وكالات الإثنين 2019/6/17 12:05 مساء بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/6/17 12:05 مساء بتوقيت أبوظبي 290 طفلاً على الأقل ما زالوا في وحدة العناية المركزة

ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بمتلازمة "التهاب الدماغ الحاد" بمدينة مظفربور في ولاية بيهار شرقي الهند إلى 100 طفل، بحسب تقارير إعلاميّة محليّة، صباح الإثنين. وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنَّ هذا الرقم هو إجمالي عدد الوفيات بين الأطفال بسبب الإصابة بهذا المرض خلال 16 يومًا، موضحة أنَّ 290 طفلاً على الأقل ما زالوا في وحدة العناية المركزة. متلازمة التهاب الدماغ الحاد هو مرض فيروسي يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة والتشنجات والصداع.

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