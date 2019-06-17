حِمية ألوان قوس قزح.. نظام غذائي يزدحم بالفوائد الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أن يكون الجسم متناسقًا هو من أهم الأمور التي تشغل بال النساء، ولأجل ذلك ينشغلن بأنظمة الحمية التي أصبحت تجارة عالمية يخالطها الكثير من الغث والسمين.

ولعل آخر هذه الوصفات التي يؤكد اختصاصيو موقع "بابا ميل " أنها علمية ولا ترهق متّبعيها، تسمى بـ"نظام ألوان قوس قزح" وهو نظام غذائي يعتمد ألوان الأغذية ويقرأ في ذلك مكونات يحتاجها الجسم اعتمادًا على الفطرة

النظام يعتمد على تناول خمسة أكواب من الفاكهة والخضار بخمسة ألوان من طيف قوس قزح وهي الأحمر، الأصفر، البرتقالي، الأبيض، الأخضر، الأرجواني والأزرق.

وتحتوي هذه الألوان المختلفة على العديد من عناصر التغذية الدقيقة ومضادات الأكسدة والخصائص القلوية التي تقول الدراسة: إن لها الأثر في الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

الأحمر

يشمل البطيخ، والجريب فروت الوردي، والفراولة، والتوت، والشمندر، والبصل الأحمر، والبندورة، والعنب الأحمر، والفجل، وكلها غنية بمضادات الأكسدة والالتهابات، وفيتامين P.

الأصفر والبرتقالي

تشمل الليمون، والجزر، والفلفل، والذرة، والخوخ، والبطيخ، والمشمش، والأناناس، وكلها تساعد على حماية الجلد، علمًا بأن البرتقالية تحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين C والأغشية المخاطية، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل وإعتام عدسة العين وتلف الأوعية الدموية.

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الأبيض

هو البصل، والقرنبيط، والفجل، والثوم وكلها تحتوي على مادة الزاثون، ولها خصائص مضادة للأكسدة والتخثر، لذا تساعد على الوقاية من أمراض القلب وتعزز جهاز المناعة؛ فالبصل والثوم لهما خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا، بينما يساعد الفجل على تنظيف الكلى وإزالة السموم من الجسم.

الأخضر

ويشمل الخيار، السبانخ، البقدونس، الكوسة، الأفوكادو، البازلاء والبروكلي، وكل هذه الأنواع تحتوي على الكلوروفيل والبوتاسيوم وهما يقيان من السرطان وإزالة السموم من الكبد والحفاظ على الوزن الطبيعي، إضافة إلى حماية البشرة والمحافظة على سلامة القلب.

الأزرق والبنفسجي

وتوجد في الملفوف الأرجواني، والباذنجان، والكشمش الأسود، والتوت، والعنب، والخوخ، والعنب الأرجواني، وكلها تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما تكافح أمراض الخلايا وتعمل على انتظام معدل ضربات القلب، إضافة إلى محاربة السمنة وتقليل الكوليسترول.