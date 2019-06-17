شكرا لقرائتكم خبر عن كرسي «مرحاض» يكشف أمراضك القلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاني الكثير من الناس من الأمراض القلبية دون أن يدركوا ذلك، وهو الأمر الذي دفع معهد تكنولوجي لابتكار «كرسي مرحاض» قادر على إخبار الجالسين عليه ما إذا كانوا يعانون من هذا النوع من الأمراض، أو الفشل القلبي.

تشير إحصائيات إلى إهمال من يعانون أمراضا قلبية لحالتهم الصحية، إذ يعود ما يقارب 45% من المرضى الذين يشكون قصورا في القلب للمستشفى، عقب مرور 90 يوما فقط على مغادرتهم إياها.

ولمواجهة هذه المشكلة، توصل باحثون في معهد روشيستر للتكنولوجيا إلى طريقة تتيح مراقبة صحة القلب بسهولة كبيرة، عبر أجهزة استشعار مدمجة في كرسي الحمام «المرحاض».

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ونقل موقع «ديلي بيست» عن المهندس في المعهد نيكولاس كون، قوله إن الكرسي يتضمن أجهزة مراقبة تقيس المؤشرات الحيوية المهمة للقلب، بما فيها التخطيط الكهربائي وضربات القلب وتدفق الدم.

وأوضح «كون» أن الكشف عن وضع الشخص، يتطلب جلوسه على الكرسي لـ90 ثانية، علما أن الاختراع قادر على معرفة حال الشخص من حيث شعوره بالقلق أو التوتر.

ومن المتوقع أن تحتوي النسخة النهائية من الكرسي على بطارية تدوم لست سنوات، وأن يكون سهل التركيب كالمرحاض العادي.

ويسعى الباحثون للحصول على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية على الاختراع، بحيث يصبح متاحا مع نهاية عام 2021 أو بداية 2022.