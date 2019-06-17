شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف آثار أقدام لحفرية ديناصور تعود إلى 100 مليون عام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن فريق بحث صيني- أمريكي مشترك اكتشاف 4 آثار أقدام لحفرية ديناصور عمره نحو 100 مليون عام في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.
ذكر الفريق البحثي، في النتائج التي نشرت في مجلة «جيولوجيكال بوليتين» الأكاديمية في الصين، أنه يمكن لهذه الآثار، التي اكتشفت في منطقة مالينغ الجبلية في مدينة شينيي الصينية، المساعدة في دراسة توزيع وتطور مجموعات الديناصورات في الصين خلال «الفترة السفلية من العصر الطباشيري».
ويتألف فريق البحث من علماء حفريات من جامعة الصين لعلوم الأرض ومتحف ينغليانغ للأحجار ومعهد دهشيوي لعلوم الحفريات، وجامعة كولورادو الأمريكية.
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