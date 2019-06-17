شكرا لقرائتكم العراق.. مطالب بإعادة النظر بقانون الشركات الأمنية الأجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعـت لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي إلى إعادة النظر بقانون الشركات الأمنية العاملة في البلاد نظراً للتجاوزات المتعمدة والمتكـررة وفق اعلانها

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