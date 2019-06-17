الملكة إليزابيث الثانية تدعو ميغان ماركل إلى "المخبأ الأسكتلندي"

ينضمّ دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، وطفلهما آرتشي، لتناول شاي فترة ما بعد الظهيرة مع الملكة في قصر بالمورال الملكي في أسكتلندا، إذ دُعيت ميغان من قِبل الملكة إلى "المخبأ الأسكتلندي" لبضعة أيام، كهديةٍ لعيد ميلادها الذي يُصادف الرابع من آب/أغسطس، وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن هذه الهدية ستكون مميزةً جدًا؛ إذ تتزامن مع أول عطلةٍ للطفل الملكي آرتشي، وسيسافر مع والديه إلى قصر بالمورال الفخم.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل تلك الرحلة، أن الأمير هاري وميغان وطفلهما آرتشي سيحصلون على جناحٍ خاصٍ بهم في القصر، بالإضافة إلى تناول شاي بعد الظهر التقليدي مع الملكة، بالإضافة إلى قيام فريق الطعام في القصر بالعمل على إعداد كعكة ميلاد لإقامةِ احتفالٍ خاص بميلاد ميغان.

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ونقلا عن أحد المصادر فإن الملكة إليزابيث والأمير فيليب يحبان ميغان وهاري بشدة، وسعيدان بحفيدهما آرتشي، ولذا تأتي هذه الدعوة الملكية كمؤشرٍ إيجابي لعلاقة ميغان مع الملكة، وتُعدُ شرفًا كبيرًا لميغان ويجبُ أن تفخر به، وبخاصة أن قصر بالمورال الفخم، هو المكان المفضل للملكة، حيث كانت تسافر إليه مع الأمير فيليب لقضاء أشهر الصيف في المرتفعات، وسبق أن أقام دوق ودوقة كامبريدج؛ الأمير وليام وكيت ميدلتون في قصر بالمورال، المفضل لدى الملكة بينما ستكون هذه هي الزيارة الأولى لميغان.

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