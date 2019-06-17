تعرفي على أهمية فوائد الترمس لصحة الجسم

يُعتبر الترمس أحد أنواع التسالي المفيدة جدًّا لصحة الجسم، والفقيرة بالسعرات الحرارية.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، تطلعكِ في الآتي على أبرز فوائد الترمس:

فوائد الترمس في تعديل مستوى السكر والكولسترول في الدم

يحتوي الترمس على الأحماض الأمينية التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم، كما نسبة الكولسترول الضارّ LDL . لذلك يُعتبر من أنواع التسالي المفيدة جدًّا لمرضى السكري، والذين يعانون ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.



فوائد الترمس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعزز الترمس عمل الأمعاء، لاحتوائه على المعادن والألياف الغذائية، فيساعد بذلك في الوقاية وعلاج الإمساك. قومي بإدخاله فورًا إلى نظامكِ الغذائي.

فوائد الترمس في تعزيز عملية الأيض

يلعب الترمس دورًا فاعلًا في عمليات الحرق في الجسم، إذ يحتوي على الفيتامين "بي" B .

Advertisements

فوائد الترمس في تقوية مناعة الجسم

يُعتبر الترمس مصدرًا أساسيًّا للمنغنيز والزنك؛ وهما معدنان أساسيان في تقوية المناعة وتعزيز صحة الإنجاب، وتنظيم نشاط الجينات.

الترمس مفيد لصحة العظام



يحتوي الترمس على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز، وبذلك يعزز صحة العظام والغضاريف.

نصيحة اختصاصية: تناولي الترمس كوجبة خفيفة "سناك" خلال النهار، فهو يؤمن الشعور بالشبع، ويجعلكِ تتناولين كميات أقل من الطعام في الوجبة الرئيسية التي تلي تناوله.

قد يهمك أيضا: الترمس من المنتجات الطبيعية لتطويل الشعر وتغذيته ونعومته

تعرف على الفوائد الرائعة لأكل "الترمس" بشكل مستمر