تعرفي على أهمية فوائد الزعفران في تحسين المزاج

فوائد الزعفران مثبتة من خلال دراسات عملية حديثة. والزعفران- أغلى أنواع التوابل في العالم- يدخل في علاج الأمراض النفسية والعضوية.

اختصاصية التغذية الدكتورة أسماء العلي، تحدثت عن فوائد الزعفران الصحية في الآتي:

فوائد الزعفران في تحسين المزاج

أظهرت دراسة أُجريت في جامعة إيرانية، أنَّ تناول 20 قطرة من الزعفران السائل 3 مرَّات يوميًّا مع القليل من الماء، يعالج حالات الاكتئاب البسيطة والمتوسطة، ويساعد على تحسين الحالة المزاجية.

فوائد الزعفران في إعاقة نمو الجراثيم

أثبت البروفسور شتينسل أنَّ الزعفران يعيق نمو الجراثيم في الجسم، بفضل احتوائه على الزيوت العطرية المهمّة في هذا المجال.

فوائد الزعفران في الوقاية من السرطان

أظهر باحثون في المكسيك، أنَّ بالإمكان استخدام الزعفران كعامل وقاية من السرطان، أو ضمن البرنامج العلاجي للمرض، حيث يزيد من فاعليَّة العلاج الكيميائي.

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فوائد الزعفران في تقوية البصر

ذكرت دراسة بريطانية أنَّ تناول الزعفران بانتظام، يجعل خلايا العين الدقيقة، الضرورية للبصر، أكثر مرونة وقوة في مقاومة الأمراض.

فوائد الزعفران في محاربة الالتهابات

يحتوي الزعفران على الفيتامينين "بي 1" B1 و"بي2" B2 ، ومجموعة من الزيوت الأساسية والمواد الكيميائية النباتية، التي تملك خصائص علاجية مهمّة، إذ تعدُّ من أقوى مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات.

فوائد الزعفران في تعزيز الهضم وخفض الكولسترول

يعمل الزعفران على تعزيز عملية الهضم، وتخفيف أو منع نمو الخلايا السرطانية، وخفض مستويات الكولسترول في الدم.



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