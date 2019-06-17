تعرفي على أهم فوائد العنب في علاج الامساك

فوائد العنب لا حصر لها، إذ يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية للجسم، كما يحتوي على الألياف.

فوائد العنب الأكثر شهرة:

خافض للكولسترول في الدم.

يخفف خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يعمل على تعديل ضغط الدم.

علاج لـ الإمساك.

مضادّ قوي للسرطان.

جيّد لصحة الدماغ.

العنب ممتاز لصحة الدماغ

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يمنع تشكل الحصى والرمل في الكلى.

مفيد في حالات فقر الدم.

يعالج التعب والإرهاق.

ينظّف الجسم من السموم.

رائع للبشرة، حيث يدخل في تركيبته عدد كبير من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

ملاحظة هامّة: لا يُنصح التداوي بالعنب للأشخاص الذين يعانون من فرط ضغط الدم، ومن مرض السكري ومن التهابات القولون والمعدة ومن السمنة.

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