تعرفي على أبرز فوائد التمر والحليب المذهلة

فوائد التمر والحليب تكمل بعضها البعض، فما لا يوجد في التمر من المواد الغذائية يتواجد في الحليب والعكس، لذلك تعتبر وجبة الحليب والتمر من الوجبات الغذائية الموازنة المتكاملة والتي يمكن أن يعيش عليها الإنسان لعدة أيام، وقد كان الإنسان قديماً يعتمد على التمر والحليب كغذاء أساسي في خلال اليوم، وفي هذا المقال نستعرض لكم فوائد التمر والحليب للبشرة وللرجيم وزيادة الوزن وكذلك أهمية تناول التمر والحليب وفوائد مشروب حليب التمر والقيمة الغذائية لمشروب التمر والحليب وكذلك السعرات الحرارية التي يحتويها هذا المشروب الرائع المفيد للكبار والأطفال وأيضاً للحامل.

فوائد التمر والحليب

مشروب التمر والحليب هو مشروب غني بالعناصر الغذائية المفيدة، حيث يحتوي مشروب التمر بالحليب على فيتامينات متعددة وبروتينات وكربوهيدرات ومعادن وأملاح ونسبة من الماء والكثير من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وتعمل على بناء أنسجة الجسم وأيضاً ترفع من مناعة الجسم بشكل أفضل، وسوف نقدم لكم كل من فوائد التمر وفوائد الحليب كل منهما على حدة على النحو التالي:

فوائد التمر

التمر من المواد الغذائية التي تزيد من مناعة الجسم وتحسن من فرصته في مقاومة البكتيريا والفيروسات.

يحتوي التمر على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، مما يجعله من المواد الغذائية الغنية بالطاقة.

يساعد التمر على ضبط نسبة ضغط الدم، كما يحسن من الدورة الدموية ويساعد على عدم تكون الجلطات.

مضادات الأكسدة الموجودة في التمر تساعد على محاربة الشيخوخة وعدم ظهور التجاعيد، كما أنها تعمل على محاربة الأمراض السرطانية.

يزيد نشاط الجسم ويساعد على رفع مستوى الطاقة والنشاط.

مفيد في زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم لذلك فهو يحارب الأنيميا.

فوائد الحليب

يحتوي الحليب على كمية لا بأس بها من البروتينات والتي تعمل على بناء العضلات وخاصة في حالة الحليب الخالي من الدسم.

يوجد بالحليب نسب عالية من الكالسيوم المفيد في بناء العظام والأسنان والحفاظ على صحتهما.

يساعد على الشبع لزيادة نسبة البروتين.

الحليب الخالي من الدسم يعد من الأغذية الصحية التي تساعد في خسارة الدهون.

فوائد مشروب حليب التمر

المزيج الذي ينتج من التمر مع الحليب ينتج عنه الكثير من الفوائد لجسم الإنسان ومنها ما يلي:

قتل ديدان المعدة والتخلص من السموم في الجهاز الهضمي.

مقاومة الأمراض السرطانية في الجسم والحد من انتشارها إن وجدت.

يعزز من إنتاج المركبات التي تساعد على زيادة معدلات حرق الدهون في الجسم نتيجة كل من بكتيريا التخمر الموجودة في الحليب والتي تزيد منها تناول التمر، فهذا المزيج رائع لزيادة معدل الحرق وتنشيطه مع الحفاظ على عدم الإفراط فيه حتى لا تحدث نتائج عكسية.

زيادة معدلات نشاط الكبد وزيادة قدرة الكبد على التخلص من السموم.

القضاء على الإمساك المزمن وعلاجه يتم تناول مشروب حليب التمر البارد.

مفيد جداً للأمهات المرضعات حيث يزيد من إدرار الحليب.

يمنع زيادة نسبة الكولسيترول في الدم.

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هذا المشروب يساعد على تقوية عضلات الرحم قبل الولادة، ينصح بتناول كوب منه مرة يومياً في الشهر التاسع من الحمل مع زيادة المشي اليومي والحركة لمرونة العضلات وتسهيل الولادة.

يستخدم مشروب حليب التمر في تنظيف البشرة، حيث يمكنك فرد حليب التمر على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق وستعود بشرتك فاتحة خالية من البقع.

طريقة عمل مشروب الحليب بالتمر في الخلاط

المقادير

5 حبات من التمر المتوسط الحجم.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من مسحوق جوز الهند.

خطوات مشروب حليب التمر

ينقع التمر في الحليب ومعه جوز الهند لمدة ليلة كاملة في كوب ذو غطاء محكم.

في صباح اليوم التالي يتم وضع الحليب والتمر في الخلاط الكهربائي، يمزج الخليط جيداً ثم يقدم.

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