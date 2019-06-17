طرق تساعد على نوم الرضيع بسرعة وتنظيم نومه لفترات طويلة

تعتبر مهمة تنويم الرضيع بسرعة من المهام الصعبة التي تعاني منها كل أم خاصة في الأشهر الأولى من عمر مولودها، فالرضيع ما يلبث أن ينام إلا ويستيقظ سريعاً مما يجعل الأم مرهقة ومتعبة طوال الوقت، لذا قمنا بتجميع أهم طرق تساعد على نوم الرضيع بسرعة وأيضاً تساعدك على تنظيم نومه لفترات طويلة حتى ينعم بنوم هاديء سريعاً ولفترة أطول:-

طرق تساعد على نوم الرضيع بسرعة وتنظيم نومه

الحمام الدافيء

من أهم الطرق التي تساعد على نوم الرضيع بسرعة وأن ينعم بنوم هاديء وعميق هو أن تقومي بتحميمه بواسطة الماء الدافيء حتى تساعديه على الاسترخاء، قومي بذلك في المساء حتى تعودينه على روتين مسائي ليستفيد طفلك بالنوم في ساعات الليل.

مساج خفيف

هل تعلمي أن المساج يساعد طفلك على الإسترخاء والنوم لفترات طويلة، بعد تحميم طفلك يمكنك عمل مساج لجسمه بزيت الأطفال حتى يسترخي طفلك، هناك أنواع مخصصة من زيوت الأطفال لمساج ما قبل النوم يحتوي على بعض الروائح التي تساعد طفلك على النوم سريعاً.

يمكنك أيضاً استخدام زيت الكافور في تدليك جسم الطفل، فرائحة زيت الكافور إذا استنشقها الطفل فإنها تريحه وتهدئه.

اشبعي طفلك

في الفترة التي تخططين فيها لتنويم طفلك، اعطيه رضعه مشبعة بحيث تكون أكبر من الرضعات التي يتلقاها على مدار اليوم، حتى يعلم أن هذا الوقت هو وقت النوم، فعلى سبيل المثال إذا كنت ترضعينه طبيعياً فزيدي من وقت الرضاعة لخمس دقائق إضافية، أما إذا كنت ترضعينه صناعياً فيمكنك إعطائه 30 مل أكبر من الرضعة التي يتناولها على مدار اليوم.

اخفضي الأنوار

بعد إتمامه الشهر الثاني يستطيع طفلك أن يميز ما بين النور والظلام، وحتى تعوديه على النوم يمكنك تهدئة الأجواء له بأن تخفضي الأنوار وتبعديه عن ضوضاء التليفزيون أو ما شابه.

هل سمعت عن الضوضاء البيضاء من قبل، إن طفلك حين كان في الرحم كان يسمع صوت نبضاتك ويسمع بعض الأصوات التي تصدرها أجهزة جسمك الحيوية، لذا فإن سماع طفل بأصوات مشابهة لها تشعر الطفل بالأمان، قومي بتحميل تطبيق الضوضاء البيضاء على تليفونك أو تشغيل السشوار والذي يعطي لطفلك إحساساً بالأمان فينام كما لو كان ما زال جنيناً.

لف الطفل جيداً “تقميط الطفل”

يلف الطفل بواسطة قطعة من القماش القطني بطريقة معينة بحيث يصبح جسمه بالكامل داخل القماش، هذا سوف يساعده على النوم والراحة، فهو في هذا الوضع يكون مشابهاً لوضعه الجنيني وبالتالي يشعر بالأمان فينام نوماً عميقاً.

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الضغط على باطن القدم

من الطرق الذكية لتنويم الطفل بسرعة أنك تقومي بالضغط على باطن قدمه بإصبعك الإبهام ضغطات خفيفة ومتتالية، تعمل تلك الطريقة على إكساب الطفل الراحة وينام سريعاً في غضون خمس دقائق.

حمل الطفل

حمل الطفل والمشي به قليلاً يساعد على تنويمه وتهدئته، وتستخدم هذه الطريقة إذا ما لم تفلح معك أي من الطرق السابقة ذكرها، فقد يعتاد طفلك على هذه الطريقة ويصبح من الصعب التخلي عنها إلا بعد إتمامه السنتين أو ربنا أكثر، لذلك فاجعليها آخر قرار.

هز الطفل

من الطرق التي ينام من خلالها الطفل سريعاً هي هز الطفل لعدة دقائق، مع مراعاة أن تهز الأم طفلها هزات خفيفة وليس هز سريع حتى لا يؤثر ذلك على خلايا مخه، يمكنك أن تجلسي طفلك في عربة الطفل أو كرسي السيارة وتهزيه قليلاً حتى يخلد إلى النوم.

أعطيه اللهاية

اللهاية من الأشياء المهمة جداً للطفل في العمر الصغير، فهي تساعد على جعله هادئاً وتعوضه عن الرضاعة.

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