فوائد حب الرشاد وكيفية إستخدامه بطريقة صحيحة

نحدثكِ عن فوائد حب الرشاد وأهميته للجسم، فهو من النباتات التي من الضروري أن تتواجد في كل بيت، حيث يحتوي حب الرشاد على عدد كبير من المعادن والفيتامينات التي تجعله من أهم المواد الغذائية التي يجب أن يتناولها الإنسان يومياً، حيث تعد تلك المعادن هامة في صحة وسلامة العضلات والعظام والعديد من خلايا وأنسجة الجسم، كما أنه له فوائد لا يمكن إغفالها للدورة وأيضاً للحمل ولفترة الرضاعة الطبيعية، ويمكن تناول حب الرشاد طازجاً أو بعد تجفيفه ولكن من المتعارف عليه أكثر في الوطن العربي أنه يؤكل مجففاً، ويتواجد لدى العطارين وهو من النباتات الشهيرة، نستعرض لك اليوم أهم استخدامات حب الرشاد وفوائده في الأسطر التالية:

فوائد حب الرشاد

يحتوي حب الرشاد على قيمة غذائية عالية، حيث توجد به عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم.

تنظيف الكبد

تناول مغلي حب الرشاد يساعد على تنظيف الكبد من السموم بشكل دوري وكذلك تنشيط عمل الكبد من أجل التخلص من السموم.

تنظيم الهضم

يحتوي حب الرشاد على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تنظيم عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء وكذلك القضاء على الإمساك.

تنظيم معدلات سكر الدم

يساعد حب الرشاد على تنظيم معدل السكر في الدم وبالتالي هو من النباتات الهامة لمريض السكر، ويساعد على الحد من الإرتفاع المفاجئ لنسبة السكر في الدم.

رفع نسبة هيموجلوبين الدم

في حالة مرض الأنيميا تقل نسبة الهيموجلوبين في الدم، ويحتاج الشخص إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد حتى يقوم بمحاربة الأنيميا وإعادة الهيموجلوبين إلى النسب والمعدات الطبيعية في الجسم، حب الرشاد أحد تلك الأطعمة الغنية بالحديد.

زيادة إدرار حليب الأم

واحد من أهم فوائد حب الرشاد أنه يساعد على زيادة إدرار حليب الأم، وبالتالي فإنه لا حاجة الآن لتناول المأكولات الدسمة والسكريات لزيادة الحليب، فهذا النبات صحي ومفيد ولن يتسبب لك في زيادة الوزن.

تنظيم هرمونات الأنوثة

إذا كنت تعانين من مشاكل في نسب الهرمونات الأنثوية كارتفاع نسب الإستروچين أو البروچسترون أو اضطرابات في الدورة الشهرية فإن حب الرشاد يعد من الحلول السحرية لتنظيم الهرمونات والدورة الشهرية أيضاً.

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علاج الكحة

من ضمن الفوائد الهامة لحب الرشاد هو استخدامه كمشروب لمعالجة الكحة أو إلتهابات الشعب الهوائية أو حدوث ضيق في التنفس بسبب نزلات البرد أو ما إلى ذلك، كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يعزز من مناعة الجسم ضد نزلات البرد وعدوى الجهاز التنفسي.

الحفاظ على صحة العظام

يحتوي حب الرشاد على نسبة من الكالسيوم الذي يساعد على صحة وسلامة العظام، يمنع حدوث مرض هشاشة العظام لدى كبار السن مع الإنتظام عليه.

فوائد حب الرشاد للحمل

يساعد حب الرشاد على تحفيز الولادة، لذلك فهو من الأشياء المفيدة جداً في الشهر التاسع من الحمل، كما ينظم الهرمونات ويساعد على إفراز الحليب من الأم عقب الولادة.

فوائد حب الرشاد للبشرة

يحتوي حب الرشاد على فيتامين A الذي يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها، كما يحتوي على فيتامين C الذي يعد من أهم الفيتامينات التي تحسن من البشرة وتعالج البقع الداكنة والتصبغات وتعمل على زيادة نقاء البشرة.

استخدامات حب الرشاد

هناك عدد من استخدامات حب الرشاد للحصول على أقصى فائده منه، وهي:

يمكن تناوله كمشروب.

يمكن إضافته كبهارات على أي نوع من الأطعمة كتتبيل اللحوم أو الدواجن أو وضعه على السلطة.

من الممكن أن نحمصه على البوتاجاز ثم ننقعه في الماء لعدة ساعات ثم نصفيه ونأكله، مع إمكانية إضافة القليل من الملح ليكسبه طعم جيد.

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