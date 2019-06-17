فيديو.. مشجع أوغندي يوجه رسالة لمحمد صلاح قبل كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص مشجع أوغندي على توجيه رسالة لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل بدء منافسات كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩.

وتلعب أوغندا ضمن المجموعة الأولى مع مصر صاحبة الأرض وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

وقال المشجع الأوغندي من خلال حديثه مع العين الرياضية إنه يحب محمد صلاح ويشجعه، لكن في كأس الأمم سيترك تشجيع صلاح من أجل منتخب بلاده أوغندا، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك أفضل حارس في أفريقيا.

وتستضيف مصر كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة بدلاً من 16.