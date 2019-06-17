القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص مشجع أوغندي على توجيه رسالة لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل بدء منافسات كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩.
وتلعب أوغندا ضمن المجموعة الأولى مع مصر صاحبة الأرض وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.
وقال المشجع الأوغندي من خلال حديثه مع العين الرياضية إنه يحب محمد صلاح ويشجعه، لكن في كأس الأمم سيترك تشجيع صلاح من أجل منتخب بلاده أوغندا، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك أفضل حارس في أفريقيا.
وتستضيف مصر كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة بدلاً من 16.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مشجع أوغندي يوجه رسالة لمحمد صلاح قبل كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.