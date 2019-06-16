وللنباتيين في طعامهم مذاهب

تزداد شعبية النظام الغذائي النباتي عاما بعد عام، وتختلف مذاهب النباتيين، فمنهم من يكتفي بمقاطعة لحوم الحيوانات والطيور، ومن يقاطع كذلك منتجات الألبان وجلود الحيوانات وغيرها من المنتجات المُستمدة منها، وهناك نوع آخر يمتنع أيضا عن تناول الملح والسكر والزيوت وأي منتج مُصنع.

ومتبعو هذه الأنظمة عادة ما يستندون إلى اعتبارات أخلاقية بيئية أو صحية، حيث يعتمدون على الغذاء النباتي الغني بالألياف واستهلاك كمية قليلة من الدهون، خصوصا الدهون المشبعة، ولا يحتوي تماما على الكوليسترول.

واتباع النظام الغذائي النباتي يتميز بفوائد صحية مثل خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وانخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، وخفض معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان القولون ومرض السكري.





ويشرح مصطفى حلمي، مؤسس جروب "النظام الغذائي النباتي-مصر" أو "بلانت بيسد دايت"، الفروق بين مذاهب النباتيين، قائلا إن وصف "نباتي" عام جدا، وإن كان المقصود منه من لا يأكل لحوم الحيوانات والطيور، ولكن هناك عدة أنواع للنباتيين، وأشهر 3 أنواع هي "الفيجيترين" و"الفيجن" و"البلانت بيسد".

وإليكم أبرز الفروق بين الثلاثة أنواع:

1.فيجترين vegetarian





يمتنع متبعو هذا النظام الغذائي عن تناول لحوم الطيور والحيوانات، ولكنهم يتناولون منتجاتها من الألبان والجبن، كما يتناولون الدهون والسكريات والملح، ومنهم من يتناول البيض والمأكولات البحرية.

2.الفيجن-vegan





لا يتناول متبعو هذا النظام الغذائي أي منتجات حيوانية، سواء ألبان أو جبن ولا يستخدمون أي منتجات مستمدمة من الحيوانات مثل الجلود وغيرها، وكذلك المنتجات التي تمت تجربتها على حيوانات، إيمانا منهم بمبدأ الرأفة بالحيوان، ويستخدمون الزيوت والدهون النباتية في طعامهم والسكريات والطعام المصنع.

3. بلانت بيسد plant based diet





يمتنع متبعو هذا النظام عن تناول كل ما له علاقة بالحيوانات ومنتجاتها، كما لا يتناولون أي دهون أو زيوت سواء نباتية أو حيوانية، كما لا يتناولون السكر والملح والأكل المصنع أو المحسن، ويعتمد أكلهم على الطعام الطبيعي في صورته الأصلية أو مطبوخ بدون دهون.

ويندرج تحت هذه القائمة نوع أكثر تشددا، فلا يطبخ الطعام نهائيا ويكتفي بتقطيعه وخلطه، وهم الـraw vegans.

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نصائح ضرورية





وتنصح الدكتورة فرح حسين، استشارية التغذية العلاجية بمصر، النباتيين باستشارة الطبيب أو خبير التغذية كل فترة، لمعرفة المواد التي يحتاج إليها الجسد جراء اتباع هذا النظام.

وتقول حسين إن الشخص النباتي في حاجة إلى البروتين والحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين ب 12، كما إنهم في حاجة إلى الريبوفلافين وحمض اللينوليك وفيتامين د.

ويتوفر البروتين في (الخضار، الفول، المكسرات والبيض).





أما الحديد فيتوفر في البيض، والحبوب، وفول الصويا، الخوخ، والمشمش المجفف، والفاصوليا، والمكسرات، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والخبز، والبطاطا.





بينما يتوفر الكالسيوم في منتجات الصويا والبقوليات واللوز، وبذور السمسم، والطحينة، وعصير البرتقال، وبعض الخضراوات الورقية.





ونجد الزنك في فول الصويا وحليب الصويا، والمكسرات، والخبز والفطر والبازلاء.





ويتواجد فيتامين ب 12 في مشروبات الصويا، أما الريبوفلافين فنجده في اللوز، والفطر، وحليب الصويا.





وفيتامين د يستمد من أشعة الشمس، بالإضافة إلى التونة والسردين وغيرها من الأسماك الزيتية.



