الإرهاق والتهاب اللثة بينها.. احذري من أعراض سرطان الدم الصامتة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعرف سرطان الدم باسم "اللوكيميا"، وكما يُوضّح الاسم، يصيب هذا المرض الخبيث الدم ونخاع العظام، ويؤدي إلى إنتاج غير طبيعي لبعض خلايا الدم.

وعلى الرغم من أن هناك بعض الأعراض المعروفة لسرطان الدم، فهناك أعراض أخرى صامتة لهذا المرض يجهلها الكثيرون، لكننا نُقدّمها لكِ من مجلة "ريدرز دايجست".

الإرهاق

رغم أن الإرهاق قد يبدو أمرًا طبيعيًا في بعض الأحيان وخاصة في حالات الأنيميا، إلا أن الخبراء أوضحوا أن الإرهاق يعدُّ من أبرز الأعراض الصامتة لسرطان الدم ويصبح أسوأ مع مرور الوقت.

ضيق التنفس

بالإضافة إلى الإرهاق، يأتي ضيق التنفس بين أعراض سرطان الدم الصامتة، حيث قد يلاحظ الشخص صعوبةً حتى عند السير من غرفة لأخرى.

نزيف غير مُبرّر

من الأنف واللثة إلى الأمعاء والرئة أو حتى الدماغ، قد يكون حدوث نزيف غير مبرّر علامة تشير إلى الإصابة بمرحلة خطيرة من سرطان الدم.

بقع حمراء

ظهور بقع أو نقط حمراء صغيرة على الجلد، يعد من علامات سرطان الدم غير المعروفة والنادرة للغاية، وذلك لصغر حجمها وكونها غير مؤلمة، كما يُوضّح الخبراء أن تلك البقع غالبًا ما تظهر حول الكاحلين.

التهاب اللثة

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في حين أن التهاب اللثة الذي يحدث فيه تورم وتضخم للثة، يعد من الحالات الشائعة وغير المتوقع أن تكون خطيرة، إلا أنه وفقًا للخبراء، قد يكون تضخم اللثة علامة على سرطان الدم ومن أعراض المرض النادرة وغير المعروفة.

الانتفاخ أو الشعور بالشبع

يعدُّ الانتفاخ أو الشعور بالشبع أحد الأعراض الصامتة لسرطان الدم، حيث تؤدي بعض أنواع المرض إلى تضخم في الطحال، والذي يؤدي بدوره إلى الشعور بالشبع أو فقدان الشهية أو الشعور بالانتفاخ.

ألمٌ في الجانب الأيسر من البطن

يؤدي أحيانًا تضخم الطحال الناتج عن سرطان الدم، إلى الشعور بألم في الجزء العلوي للجانب الأيسر في البطن، أو الشعور بعدم راحة في تلك المنطقة.

الحمى أو الرعشة

تعتبرُ الحمى أو الرعشة من أكثر الأعراض النادرة وغير المعروفة، وتحدثُ في حالات سرطان الدم الحادة على عكس الحالات المزمنة أو المتكرّرة للمرض.

صداع حاد

يعاني الكثيرون من الصداع الحاد، ولكن على عكس ما يتوقعونه، قد تشير نوبات الصداع الحاد المتكررة إلى الإصابة بسرطان الدم، كما قد يشير أيضًا إلى حدوث نزيف في الدماغ.

وبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، كشف الخبراء أن أعراض سرطان الدم الصامتة تشمل أيضًا: الشحوب الشديد، ألم العظام، تورم الغدد الليمفاوية بالإضافة إلى الطفح الجلدي وتكرار الإصابة بالعدوى.