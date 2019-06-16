إنفوجراف.. 7 أعراض لضغط الدم المرتفع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الأطباء من الإفراط في تناول الملح، باعتباره أحد أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم؛ فهي تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وبالتالي زيادة حجم الدم وارتفاع الضغط معه.

ولا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى أغلب الذين يعانون منه حتى في الحالات التي تعد خطيرة؛ ما يزيد من عوامل الخطر على صحة الإنسان؛ إذ يتم اكتشافه بالصدفة، ومن بين كل 3 أشخاص هناك مريض بضغط الدم، وهي نسبة مرتفعة جداً.

وينصح بقياس الضغط كل شهرين، فلا توجد خطورة من ارتفاع الضغط ما دام المريض منتظما في العلاج والمتابعة مع الطبيب.

ويعرض الإنفوجراف التالي أبرز أعراض الضغط المرتفع..



