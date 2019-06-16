كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 يونيو 2019 04:42 مساءً - أصبحت في الشهر الخامس وضاقت ملابسك، أو أنك لا ترتاحين بما تحويه خزانتك، لا تقلقي فالملابس الفضفاضة جميلة أيضاً، ويجب أن تعرفي أن ذلك من أعراض الحمل في الشهر الخامس، والتي يقدمها الدكتور محمود عيسى_ استشاري النساء والولادة. تغيرات الشهر الخامس من الحمل يزداد وزن الحامل مع نهاية الشهر الخامس كيلوجراماً جديداً. ينتهي الغثيان ولكن اضطرابات الهضم تستمر. يقل الإمساك في هذا الشهر، وقد يستمر لسبب عضوي مع نساء حوامل حتى الولادة ويحتاج لتدخل الطبيب. تعاني الحامل من الدوار بسبب تذبذب ضغط دمها. تزداد ضربات قلبها. Advertisements يزداد شعور الأم بحركة الجنين ولكنه يكون مثل سباحة السمكة في الماء. آلام أسفل الظهر وهي عادية بالنسبة للحامل. تورم الأطراف ما لم يرافقه احتباس السوائل، ولذلك يجب أن تشرب الأم الحامل كمية كبيرة من السوائل؛ لكي تتخلص من الأملاح والسوائل الضارة. يزداد التوتر ويكون علاجه بممارسة رياضة المشي والتأمل وري المزروعات. شعور الأم بحركة الجنين يزيد من فرحتها به، ويمكنها التواصل معه بالحديث والغناء وقراءة القصص. تحتاج الحامل للملابس الفضفاضة؛ لكي تكون سهلة الحركة هي وجنينها، فهل اكتشفت أن هذا ليس عرض الحمل الوحيد في الشهر الخامس؟ حملاً موفقاً نرجوه لك.

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