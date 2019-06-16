عينات منتجات التجميل المجانية.. خطر يهدد العين والجلد

يقبل كثير من الفتيات والنساء على تجربة العينات المجانية لمنتجات وأدوات التجميل قبل شرائها للتأكد من مدى ملاءمتها لبشرتها وتماشيها مع ذوقها، إلا أن تجربة أكثر من شخص لهذه العينات يفتح الباب لكثير من المخاطر المحتملة.

يتحدث دكتور أحمد علاء الدين، أخصائي جراحة العيون بجامعة الأزهر، لـ"العين الإخبارية"، عن الأضرار المحتملة لتجربة المنتجات الخاصة بالعين كالماسكرا والكحل والأيلينر والعدسات اللاصقة، قائلا إنه في حال استخدام شخص مصاب للمنتج يتبعه شخص سليم فإنه يكون عرضة لانتقال لعدوى بكتيرية تؤدي لشعوره بشكة في العين وحرقان وسيلان للدموع ورؤية ضبابية.

ويشير إلى أبرز الأمراض التي يمكن انتقالها من خلال عينات التجربة وهي: التهاب ملتحمة العين البكتيري والالتهاب الفطري والالتهاب التحسسي. ويقول علاء الدين إن العلاج يكون من خلال تناول جرعات من المضاد الحيوي.

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ويلفت إلى أن الخطر الأكبر يكمن في تجربة العدسات اللاصقة، قائلا إن أغلب مراكز وصالونات التجميل تسمح للسيدات والفتيات بتجربة العدسات اللاصقة، وهو ما يشكل خطورة كبيرة حتى في حال تطهير العدسة بالمحلول.





ويضيف علاء الدين أن العدسات اللاصقة التي سبق استعمالها يمكن أن تؤدي لانتقال ميكروب فطري خطير، وإذا لم يتم علاجه بشكل سريع وصحيح قد يؤدي لفقدان البصر، ولذلك لا يجب على الإطلاق أن يستعمل شخص عدسة ارتداها شخص آخر.

وينصح بعدم تجربة عينات منتجات وأدوات التجميل سواء على العين أو حتى على بشرة اليد، لأنها يمكن أن تؤدي أيضا لانتقال أمراض جلدية وفطريات، والأفضل الاعتماد على الماركات المضمونة لضمان شراء منتج جيد دون الحاجة لتجربته.



