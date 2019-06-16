7 أطعمة تساعد على إدرار حليب الأم

إذا كنتِ تعانين من نقص في اللبن لإمداد طفلك بالغذاء اللازم وجميع العناصر الغذائية لنموه وصحته، عليك ببعض الأطعمة التي تساعد على إدرار اللبن وتساعدك على الرضاعة الطبيعية التي تكسب طفلك مناعة ضد الأمراض وتعزز تطوره العقلي والبدني.

والرضاعة الطبيعية تفيد الأم والجنين معا؛ حيث تمنح الأم فرصة للتخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال فترة الحمل وتعود إلى قوامها الطبيعي، وتحميها من هشاشة العظام، كما تحمي الطفل من أمراض كثيرة وتقلل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة والموت المفاجئ.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت بأن تستمر الأم في الرضاعة الطبيعية كمصدر أساسي للطفل، حتى سن 6 أشهر، ثم تبدأ بإدخال الطعام الصلب بجانب الرضاعة الطبيعية.

وتقدم الدكتورة ندا أحمد حامد، أخصائي النساء والتوليد بمحافظة المنصورة، لـ"العين الإخبارية" قائمة ببعض الأغذية المدرة للبن:

الشمر





من الممكن تناول الشمر طازجا أو مضافا إلى بعض الأطعمة، أو طبقا من سلطة الخضار، أو طبقا من الخضار المطبوخ.

الزنجبيل





يعمل الزنجبيل على تقوية المناعة، بالإضافة إلى أنه يقي الجسم من الالتهابات، وللحصول على فوائده يجب شربه مغليا مع الماء، أو إضافته إلى الأطعمة مثل الدواجن، والأسماك، واللحوم، وغيرها الكثير.

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الشوفان





يساعد الشوفان على تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، وتخفيض مستويات ضغط الدم، وعدا عن ذلك فهو يُعَد من مضادات الأكسدة، ويرفع من نسبة الذكاء، وبالإضافة إلى أنه يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات، ويزيد من إدرار الحليب بشكل كبير، وللحصول على نتائجه الفعالة، نضيفه إلى الحليب على وجبة الإفطار، ويمكن إضافته على الأطباق التي يتم تناولها خلال اليوم.

بذور السمسم





تدخل بذور السمسم في صناعة العديد من الأطعمة ومنها الحلاوة، والطحينة، وغيرهما.

الأعشاب الطبيعية





ومنها اليانسون، والبابونج، والريحان، والكراوية، والكمون، ونحصل على فائدته من خلال غلي هذه المكونات مع الماء، وشرب كوب منها في اليوم أو أكثر؛ حيث إنها تعوض الجسم السوائل التي فقدها عند عملية الرضاعة.

الحلبة





تُعَد الحلبة من أكثر الأغذية التي تساعد على إدرار اللبن، حيث يمكنك غلي حبوب الحلبة مع الماء أو الحليب وتناولها كمشروب ساخن مع ملعقة عسل.

اللوز





اللوز غني بالفيتامينات والمعادن المغذية والمفيدة، وهو مهم في تغذية الأمهات المرضعات؛ حيث يفيد تناول مقدار نصف كوب من اللوز يوميا كوجبة خفيفة، أو يتم وضعه على الحلويات في إدرار كمية كبيرة من الحليب.