إنفوجراف.. 8 فحوصات لاكتشاف السكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُصاب كثيرون بمرض السكري بنوعيه الأول والثاني، ورغم اختلاف أعراض كل منهما ومسبباته؛ فإن فحوصات اكتشافهما ومراقبة مستويات السكر بالدم متشابهة. ويرتبط النوع الأول من السكري بنمط الحياة ويتحسن بتغيير النظام الصحي، أما الثاني فيرتبط بعدم إفراز البنكرياس كمية مناسبة من الإنسولين تحول السكريات للعضلات بهدف تخزينها.

الإنفوجراف التالي يستعرض أهم الفحوصات التي يخضع لها مرضى السكري.



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