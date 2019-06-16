- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد المشمش من أشهر الفاكهة الصيفية الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة المهمة لخلايا الجسم، حيث يمد الـ١٠٠ جرام منه الجسم بـالبوتاسيوم وفيتامين C و E والبيتا كاروتين، كما يعرف بطعمه الحلو المميز، ما يجعل تناوله محببا لجميع الأعمار.
ويمدنا كل 100 جرام من المشمش بـ2 جرام من الألياف و1.4 جرام من البروتين، و48 من السعرات الحرارية وهي كمية منخفضة نسبيا، ما يجعله وجبة خفيفة وصحية.
الإنفوجراف التالي يعرض أبرز فوائد المشمش الصحية على الجسم:
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 7 فوائد صحية للمشمش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.