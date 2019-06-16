إنفوجراف.. 7 فوائد صحية للمشمش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد المشمش من أشهر الفاكهة الصيفية الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة المهمة لخلايا الجسم، حيث يمد الـ١٠٠ جرام منه الجسم بـالبوتاسيوم وفيتامين C و E والبيتا كاروتين، كما يعرف بطعمه الحلو المميز، ما يجعل تناوله محببا لجميع الأعمار.

ويمدنا كل 100 جرام من المشمش بـ2 جرام من الألياف و1.4 جرام من البروتين، و48 من السعرات الحرارية وهي كمية منخفضة نسبيا، ما يجعله وجبة خفيفة وصحية.

الإنفوجراف التالي يعرض أبرز فوائد المشمش الصحية على الجسم:



