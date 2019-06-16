إنفوجراف.. أسباب وأعراض حساسية اللاكتوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حساسية اللاكتوز حالة مرضية تتميز بعدم قدرة الأشخاص على هضم اللاكتوز، بسبب عوامل وراثية أو عيوب خلقية في تكوين إنزيم اللاكتاز، الذي تنتجه الأمعاء الدقيقة، ويؤدي نقص مستوياته عادة إلى حساسية اللاكتوز، فضلا عن الحساسية ضد حليب البقر والتهاب المعدة والأمعاء.

وتتعدد أعراض الإصابة بحساسية اللاكتوز، لكن أشهرها انتفاخ وآلام البطن والتجشؤ والقيء والإسهال، فضلا عن قرقرة أصوات غازات الأمعاء.

الإنفوجراف التالي يوضح أهم أسباب وأعراض حساسية اللاكتوز والأغذية الغنية باللاكتوز.



