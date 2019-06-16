نابولي يحدد سعر التعاقد مع نجم منتخب الجزائر

حدّد مسؤولو نابولي الإيطالي سعر التعاقد مع محمد فارس، نجم منتخب الجزائر ولاعب فريق سبال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا دي ميتزو جورنو" أن نادي الجنوب الإيطالي ينوي تقديم عرض بـ10 ملايين يورو لسبال، لضم الوافد الجديد على "محاربي الصحراء".



ويبحث نابولي عن تقوية صفوفه بلاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وبصفة خاصة مسابقتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

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وكان فارس قدّم مستويات قويّة في النسخة الحالية من الدوري الإيطالي، وهو ما جعل العديد من الملاحظين والخبراء يضعونه في مقارنة مواطنه فوزي غلام، المتألّق في مركز الظهير الأيسر مع نابولي أيضا.

ويملك اللاعب الأسبق لهيلاس فيرونا في رصيده 77 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، أسهم خلالها بـ5 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وبات نابولي مختصّا في السنوات الأخيرة في التعاقد مع اللاعبين العرب، حيث ضمّ لصفوفه المغاربة عبد الإله صابر (2000 - 2003) وعمر القادوري (2012 - 2017) وزين الدين مشاش (منذ 2018)، فضلا عن الثنائي الجزائري فوزي غلام (منذ عام 2014) وآدم وناس (منذ 2017).



