"ملكة البوكر" الروسية تفارق الحياة إثر صعقها كهربائيًا في حوض الاستحمام

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن شابة معروفة في أوساط عالم الألعاب عبر الإنترنت، وفازت بالعديد من البطولات الدولية، توفيت نتيجة صعق كهربائي بينما كانت في حوض الاستحمام الخاص بها.

وعثر على ليليا نوفيكوفا، المعروفة على شبكة الإنترنت باسم Liya أو Liay5، متوفية في حمامها، بعد أن اتصل أقاربها بأحد الجيران وطلبوا منه الذهاب والاطمئنان عليها، وفقا ل.

وأخبرت إيليا غوروديتسكي، وهي معلقة في التليفزيون على ألعاب البوكر، قناة "رين تي في" الروسية، أن نوفيكوفا، 26 سنة، قتلت بعد أن لامس مجفف شعر يديها المبللتين بالمياه.

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وقالت لجنة تحقيق في الحوادث المميتة في العاصمة موسكو في بيان، "إن امرأة من مواليد عام 1992 عثر عليها في حوض الاستحمام مع "علامات صعق بالكهرباء" دون أن تكشف عن هوية الضحية".

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ونشرت مجموعتها الرسمية على موقع "فكونتاكتي"، وهو المعادل الروسي للفيسبوك، بيانًا يقول "ليليا ماتت يوم أمس في حادث، ليليا لم تعد موجودة، لقد تركتنا".

ويتابع ليليا نوفيكوفا أكثر من 17 ألف شخص على حسابها في "إنستجرام"، حيث كانت لاتزال قبل بعضة أيام على الحادث تنشر نصائح لمتابعيها حول لعبة البوكر مصحوبة بصور لها.

و قالت ليليا نوفيكوفا في مقابلة مع موقع Pokerstrategy.com الروسي عام 2015، "إنها بدأت تلعب البوكر منذ أن كانت طفلة، وأنها درست التصميم بالكمبيوتر والهندسة الميكانيكية في جامعة موسكو التقنية الحكومية المرموقة".

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