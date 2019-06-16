 حرق الدهون بالرجيم الحر أسرع طريقة لخسارة 5 كيلوغرامات 

يشكل حرق الدهون التي تتراكم في مختلف مناطق الجسم تحدياً كبيراً بالنسبة الى الكثير من الاشخاص. فهو ليس امراً سهلاً لأنه يحتاج الى بذل الجهود مثل اتباع قواعد غذائية صارمة وممارسة الرياضة يومياً. لكن يمكن تفعيل نتائج هذه الجهود وتحفيز عملية حرق الدهون من خلال اعتماد أنظمة غذائية سهلة التطبيق وسريعة المفعول مثل الرجيم الحر.

طريقة حرق الدهون بالرجيم الحر في 3 اسابيع



يمكن حرق الدهون بطرق مختلفة ويعتبر الرجيم الحر من اكثرها سهولة. وهو يساعد على نحت الجسم وخسارة 4 الى 5 كيلوغرامات في 3 اسابيع ومن دون الشعور بالحرمان.

الاسبوع الاول



يشكل الاسبوع الاول نقطة انطلاق مهمة واساسية لهذا الرجيم الذي يساعد على حرق الدهون بفعالية.

الفطور

حصة من الفاكهة، كوب من لبن الصويا، بيضتان مسلوقتان، مشروب ساخن من دون سكر.

الغداء

- حصة من الخضار الطازجة وطبق يحتوي على البروتين. ويمكن تناول طبق تحلية يحتوي على حصة من الفواكه ومنتج حليب طبيعي.

العشاء

- طبق من الخضار الطازجة أو المطهوة الباردة أو طبق من شوربة الخضار مع حصة من طعام يحتوي على الكربوهيدرات. ويمكن تناول تحلية تحتوي على حصة من الفاكهة وكوب من اللبن الزبادي.

الوجبات الخفيفة

من اجل حرق الدهون بفعالية والحصول على النتيجة المطلوبة من خلال اتباع حمية الرجيم الحر ينصح بتناول وجبة خفيفة في الفترة الفاصلة بين الغداء والعشاء. ويمكن ان تحتوي على كوب من مشروب ساخن او بارد خال من السكر أو 7 إلى 8 حبات لوز او قطعة من الشوكولا المصنوع في 85% منه من الكاكاو أو كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

الاسبوع الثاني



تختلف قواعد الرجيم في الاسبوع الثاني عنها في الاسبوع الاول قليلاً. وهي تسرع حرق الدهون وتساعد على خسارة الوزن وتثبيته.

الفطور: كوب من الشاي من دون سكر، تفاحة، كوب من اللبن الزبادي، 40 غ من حبوب الفطور.

الغداء: حصة من الخضار الطازجة أو طبق من شوربة الخضار وطبق يحتوي على البروتينات وآخر يحتوي على الكربوهيدرات وطبق سلطة خضراء.

العشاء: طبق من الخضار الطازجة وطبق يحتوي على البروتينات وآخر على الخضار المطهوة. ويمكن تناول حصة من الفاكهة كتحلية.

وجبة خفيفة: كوب من مشروب ساخن أو بارد من دون سكر و8 حبات لوز و6 حبات طماطم كرزية وكوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

الاسبوع الثالث



يمكن تحفيز عملية حرق الدهون وخسارة الوزن بعد مرور اسبوعين على اتباع الرجيم الحر بالالتزام بهذا النظام الغذائي.

الفطور: كوب من القهوة الخالية من السكر وحبة دراق وكوب من الحليب الطبيعي الخالي من الدسم و40 غ من حبوب الفطور من دون سكر.

الغداء: حصة من الخضار الطازجة او المطهوة والباردة مع طبق من طعام بروتيني. ويمكن تناول طبق تحلية يحتوي على حصة فواكه ونوع طعام غني بالبروتين.

وجبة خفيفة: كوب من الشاي الخالي من السكر، 7 إلى 8 حبات من الكاجو النيئ وثمرة خوخ.

العشاء: حصة من الخضار الطازجة أو طبق شوربة خضار مع طبق غني بالبروتين وآخر يحتوي على الكربوهيدرات. وكتحلية يمكن تناول حصة من الفاكهة.





الاطعمة المسموحة لحرق الدهون بالرجيم الحر



في الاسابيع الثلاثة من فترة الرجيم الحر الذي يساعد على حرق الدهون واستعادة الرشاقة يمكن تناول انواع محددة من الخضار والفواكه واللحوم.

الخضار والفواكه

- الارضي شوكة، الهليون الطازج، الباذنجان، البروكولي، الجزر، الكراث، الفطر الطازج، القرنبيط، الملفوف الاحمر، الخيار، الكوسى السبانخ، الخس، الفليفلة، الفجل، الطماطم، الفراولة، التوت، التفاح، الخوخ، المشمش، الكلمنتين، التين.

- اللحوم: الأسماك واللحم الاحمر الخالي من الدهون ولحم الدجاج والحبش.

منتجات الحليب

- اللبن الزبادي، الجبنة البيضاء، جبنة فيتا، الموزاريلا، الكاممبير، لبن الصويا الطبيعي.

اطعمة بروتينية

- البيض ونخالة وبذور الشوفان وبذور القمح والمعكرونة المطهوة Al dente والفاصولياء الحمراء والبيضاء والعدس والحمص.

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الكميات المسموح بها في الرجيم الحر



عند اتباع هذه الحمية الغذائية من أجل نحت الجسم وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة منه يجب تناول الطعام بكميات محددة.

الخضار والفواكه

- ثمرة موز، إجاص، برتقال

- - ثمرتا مشمش، فراولة، كيوي، خوخ، تين

- قبضة فواكه حمراء مثل التوت والعنب

- شريحة من الشمام أو البطيخ

- نصف حبة غريب فروت أو مانغا

- نصف طبق من الخيار، الفاصوليا الخضراء، السبانخ، الكوسى، الطماطم،...

- طبق من الخس، الروكا،...

- حبة أرضي شوكي

- نصف حبة افوكادو



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الاطعمة البروتينية

- قطعتان من لحم الدجاج

- قطعة مشوية من اللحم الاحمر الخالي من الدهون

- بيضتان

- 7 حبات قريدس

- علبة سردين

- 100غ من سمك السلمون

- نصف علبة تونا

- 30 غ من جبنة كاممبير

- كوب من الحليب الخالي من الدسم

- 125 غ من اللبن الزبادي

- كوب من الجبنة البيضاء.

ومن خلال الالتزام بهذه القواعد تتحول عملية حرق الدهون الى مهمة سهلة جداً ويصبح بالامكان خسارة الوزن والحفاظ على الرشاقة لأطول وقت ممكن.





